Musikstücke authentisch und höchstpräzise aus den Tonstudios und Konzerthallen der Welt in die heimischen vier Wände transportieren - das ist das Ziel der Technologien und Produkte, die vom 10. bis 13. Mai auf der High End in München im Mittelpunkt stehen. Die 37. Auflage der Audio-Spezialmesse bietet damit den perfekten Rahmen für die Toningenieure von Technics, die auf Messestand C115/116 in Atrium 3 die jüngsten Neuentwicklungen und das aktuelle Line-up der legendären Audiomarke vorstellen. Erstmals mit dabei: Der Premium Wireless-Speaker SC-C50.



Technics: Erfolgreiche Rückkehr ins Spitzensegment



"Mit ihrer jahrzehntelangen Tradition verkörpert die High End wie kaum ein anderes Event all die Emotionen und die große Leidenschaft, die aus der Liebe zur Musik entstehen können", sagt Michael Langbehn, Head of PR / Media / Sponsoring bei Panasonic Deutschland. "Für uns ist die Messe deshalb ein Pflichttermin im Kalender und eine unverzichtbare Gelegenheit, um auf die Menschen zu treffen, für die wir Technics wiederbelebt haben."



Technics hatte sich 2014 auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin nach vierjähriger Pause im High-end-Bereich zurückgemeldet. Unter dem Claim "Rediscover Music" verspricht die Audiomarke seither emotionale Hörerlebnisse für Musikliebhaber, die ihre Lieblingsstücke vergangener Tage in kompromissloser Soundqualität wiederentdecken möchten. Dazu vereint Technics aktuellste Spitzentechnologien mit zeitlosem Klang und elegantem Design - vom Kompaktsystem SC-C70 über die Referenzklassen-Serie R1 bis hin zu den Neuauflagen der direktgetriebenen Plattenspielermodelle, für die die Audiomarke bis heute Legendenstatus unter Vinylenthusiasten genießen.



Premium Wireless-Speaker OTTAVA[TM] S SC-C50: flexibel und soundstark



Der gewohnt hohe qualitative und ästhetische Anspruch von Technics zeigt sich auch beim neuesten Zugang im Portfolio: Für die SC-C50 integriert die Audiomarke erstmals High-end-Audiotechnologien in einen portablen Speaker, der auch in puncto Design und Konnektivität Maßstäbe setzt. Ausgestattet mit vier JENO Engines sorgt die SC-C50 trotz geringer Abmessungen für eine beeindruckende Performance und verfärbungsfreien Klang. Mithilfe der intelligenten Space Tune[TM]-Funktion wird die Soundwiedergabe dabei für jede Raumsituation und je nach Standort optimiert. Integriert in ein robustes Glasfasergehäuse sorgen sieben Treibereinheiten zusammen mit einem 3.1-Kanal-Verstärker für kraftvollen Sound. Die Form des SC-C50 folgt dabei in besonders stilvoller Weise der Funktion. Der Speaker überzeugt mit hochwertigen Materialien und zeitloser Optik. Die SC-C50 lässt sich zudem via WLAN mit Google Voice-aktivierten Lautsprechern ebenso wie mit Multiroom-Systemen verbinden.



Mit dem Premium Wireless-Speaker OTTAVA[TM] S SC-C50 erweitert Technics sein Repertoire um eine bislang nicht vorhandene Komponente. Dabei setzt die Audiomarke erneut auf die Erfolgsformel der High-end-Kompaktanlage SC-C70, die all jenen Musikliebhabern eine Alternative bietet, die ihre Ansprüche nicht nur im heimischen Plattenzimmer erfüllt sehen möchten. Die SC-C50 verbindet diese Audioqualität nun mit höchster räumlicher Flexibilität.



Turntable SP-10R und Plattenspielersystem SL1000R



Ebenfalls auf der großen Bühne der High End präsentiert Technics die Neuauflage einer wahren Legende: Der SP-10R ist der Nachfolger des weltweit ersten Plattenspielers mit Direktantrieb, dem SP-10, den Technics 1970 in den Markt einführte und sich so einen festen Platz in der Musikgeschichte sicherte. Das Herzstück des SP10-R bildet ein Direktantriebsmotor mit eisenkernlosem Doppelspulen-Stator und Zwillingsrotor. Allein der Plattenteller bringt ein Gewicht von 7,9kg auf die Waage. Das Ergebnis: Ideale Schwingungsdämpfung und perfekter Gleichlauf mit weniger als 0,015 Prozent Abweichung. In der Systemvariante SL-1000R sorgt ein hochpräziser Magnesiumtonarm mit fest an das Chassis gekoppelter Tonarmbasis für überragende Abtasteigenschaften.



