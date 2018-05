Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Siemens nach Quartalszahlen von 117 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Management sei vorsichtig in seinen Annahmen für den weiteren Geschäftsverlauf, irre aber in dieser Haltung, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Möglicherweise behalte sich der Industriekonzern höhere Prognose nach dem dritten Geschäftsquartal vor./bek/jha/ Datum der Analyse: 10.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-05-10/12:24

ISIN: DE0007236101