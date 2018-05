Dem Dax ist an Christi Himmelfahrt wieder der Sprung über die Marke von 13 000 Punkten gelungen. Auch gegen Mittag stand der deutsche Leitindex noch darüber, allerdings mit plus 0,45 Prozent auf 13 001,01 Punkten nur noch knapp. Es ist Feiertag in Deutschland, es wird aber gehandelt.

Den vollständigen Artikel lesen ...