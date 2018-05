Schwarzach am Main - US-Präsident Donald Trump hat seinen Worten Taten folgen lassen und den Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran angeordnet, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Die Aufkündigung dürfte weitreichende Folgen für den Ölmarkt haben. Schon jetzt gelte das Angebot als knapp - ein Umfeld, in dem ein Investment in der Protect Multi-Aktienanleihe (ISIN DE000VA1G3B5/ WKN VA1G3B) mit Partizipation von der Bank Vontobel lohnen könnte. Das Produkt biete eine Teilnahme an einer Aufwärtsbewegung der Ölaktien ENI (ISIN IT0003132476/ WKN 897791), Total (ISIN FR0000120271/ WKN 850727) und Royal Dutch Shell (ISIN GB00B03MLX29/ WKN A0D94M) bei gleichzeitigem Schutz auf der Unterseite. Der Risikopuffer betrage 25 Prozent. Das Energie-Quartett müsse aber nicht zwangsläufig steigen, um positive Erträge zu erzielen. Die Multi Aktienanleihe sei nämlich zusätzlich mit einem fixen Kupon von fünf Prozent p.a. ausgestattet. Die Laufzeit betrage zwei Jahre. (Ausgabe 18/2018) (10.05.2018/alc/n/a)

