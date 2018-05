Das Australian and New Zealand College of Anaesthetists (ANZCA)arbeitet mitder Patient Safety Movement Foundation (PSMF) bei der Realisierung des Auftrags der Vermeidung medizinischer Fehler in Kliniken zusammen der 14.-häufigsten Todesursache weltweit. Die Bekanntmachung erfolgte öffentlich am 8. Mai 2018 in Sydney auf dem Annual Scientific Meeting (ASM) der ANZCA. Dr. Michael A. E. Ramsay, Anästhetist und Vorstandsmitglied der Patient Safety Movement Foundation, war anwesend und unterzeichnete den "Commitment to Action Letter" neben dem Präsidenten des ANZCA, Professor David A. Scott.

Dr. Michael A. E. Ramsay, Patient Safety Movement Board Member, (left) and ANZCA President, Professor David A. Scott (right), sign ANZCA's Commitment to Action Letter (Photo: Business Wire)

"Wir freuen uns sehr, dass das Australian and New Zealand College of Anaesthetists bei unserem Kampf gegen vermeidbaren Schaden in Kliniken an unsere Seite tritt. Über diese Partnerschaft werden wir die nächste Generation von Anästhesisten erreichen und bei unserer weltweiten Arbeit zur Verbesserung der Patientensicherheit durch die Umsetzung evidenzbasierter Verfahren zwei wichtige Länder für uns gewinnen", erläutert Joe Kiani, Gründer und Vorstand der Patient Safety Movement Foundation.

Das ANZCA betreibt eine der größten medizinischen Hochschulen Australasiens und repräsentiert als Fachorganisation fast 6400 Fachärzte für Anästhesie und 1500 Anästhesisten in der Ausbildung. Das Engagement des ANZCA ist das erste von einem großen Partner in Australien oder Neuseeland. 4.598 weitere engagierte Kliniken und Partner in 44 Ländern arbeiten bereits auf das Ziel hin, dass vermeidbarer Schaden in Kliniken nicht mehr vorkommt.

"Schäden und Todesfälle bei den Patienten gibt es ungeachtet unserer besten Absichten täglich in unseren Kliniken. Viele dieser Vorfälle sind vermeidbar, wenn man vorhandenes Wissen anwendet, insbesondere mithilfe neuer Technologien. Das ANZCA begrüßt diese Partnerschaft, mit der unser gemeinsames Engagement für Sicherheit und Qualität auf unserem Fachgebiet und die Verbesserung der Patientensicherheit anerkannt werden.", sagt Professor Scott. "Initiativen wie diese sind so wichtig für Patienten, Kliniken und das Fachgebiet Anästhesie."

Als engagierter Partner wird das ANZCAmit der PSMF zusammen bei der Verbesserung der Ergebnisse für die Patienten arbeiten. Dabei wird ein konkreter Fokus auf Anästhesie und perioperativer Pflege liegen. Um folgende Maßnahmen geht es:

a. Verbreitung des PSMF-Auftrags an die ANZCA-Mitglieder; b. Ermittlung von Actionable Patient Safety Solutions (APSS, Umsetzbare Lösungen für die Patientensicherheit), die zu den Standards und/oder Richtlinien des ANZCA passen, und Einladung von in Kliniken arbeitenden Mitgliedern zur Implementierung von APSS oder ähnlichen Verfahren, mit dem Ziel, dass es bei Patienten in Kliniken keine vermeidbaren Todesfälle mehr gibt. c. Jährliche Verbreitung relevanter APSS an die ANZCA-Mitglieder; d. Dialog mit dem PSMF auf dessen Jahrestreffen zur Entwicklung und Verbesserung relevanter APSS.

Über die Patient Safety Movement Foundation: Jedes Jahr sterben mehr als 200.000 Menschen in Krankenhäusern in den USA und 4,8 Millionen weltweit an den Folgen vermeidbarer Krankheiten. Die Patient Safety Movement Foundation ist eine weltweit tätige, gemeinnützige Organisation, die kostenlose Tools für Patienten und Kliniken gestaltet. Die Patient Safety Movement Foundation wurde mit Unterstützung der Masimo Foundation for Ethics, Innovation and Competition in Healthcare gegründet, um die Anzahl von vermeidbaren Todesfällen bis 2020 auf 0 zu reduzieren (0X2020). Eine Verbesserung der Patientensicherheit erfordert gemeinschaftliche Bemühungen aller Interessenvertreter, unter anderem von Patienten, Gesundheitsdienstleistern, medizintechnischen Unternehmen, Regierungsbehörden, Arbeitgebern und privaten Kostenträgern. Die Patient Safety Movement Foundation arbeitet mit allen Interessenvertretern zusammen, um Probleme mithilfe umsetzbarer Lösungen für die Patientensicherheit zu lösen. Die Stiftung kommt auch bei jährlichen Konferenzen zur weltweiten Patientensicherheit, Wissenschaft und Technologie zusammen (World Patient Safety, Science Technology Summit). Auf der Konferenz kommen einige der klügsten Köpfe der Welt zusammen, um anregende Gespräche zu führen und neue Ideen zur Herausforderung des Status quo zu entwickeln. Durch die Präsentation spezifischer und hochwirksamer Lösungen zur Bewältigung von Herausforderungen bei der Patientensicherheit, der sogenannten "Actionable Patient Safety Solutions" (umsetzbare Lösungen für die Patientensicherheit), werden medizintechnische Unternehmen aufgefordert, Daten miteinander zu teilen, wofür ihre Produkte gekauft werden. Krankenhäuser werden angehalten, sich zu einer Einführung von "Actionable Patient Safety Solutions" zu verpflichten. Die Patient Safety Movement Foundation arbeitet so auf ihr Ziel von null vermeidbaren Todesfällen bis 2020 hin. Mehr dazu unter patientsafetymovement.org.

Über das ANZCA Das Australian and New Zealand College of Anaesthetists (ANZCA) ist die Fachorganisation für etwa 6400 Fachärzte für Anästhesie (Fellows) und 1500 Anästhesisten in der Ausbildung (Trainees). Eine der größten medizinischen Spezialhochschulen Australiens, das ANZCA, ist gemeinsam mit seiner Faculty of Pain Medicine zuständig für die Schulung, Prüfung und spezielle Akkreditierung von Anästhesisten und Fachleuten für Schmerzmedizin und die Standards der klinischen Praxis in Australien und Neuseeland. Die Hochschule spielt ferner eine bedeutende Rolle für den Fortschritt in der Anästhesie in Südostasien und den Ländern des südlichen Pazifik.

