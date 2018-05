Claudia Nemat, Technikvorstand bei der Deutschen Telekom, über den Algorithmus-Kodex ihres Konzerns und eine überfällige Wertedebatte.

Frau Nemat, Pessimisten warnen davor, dass Künstliche Intelligenz sich gegen die Menschheit richtet. Worauf müssen wir uns einstellen?Die Debatte schwankt momentan zwischen Untergangsstimmung und der Hoffnung, die Technologie werde jedes Problem der Menschheit lösen. Beides ist Blödsinn. Bisher haben wir nur schwache Künstliche Intelligenz, die in ganz spezifischen Kontexten extrem gut funktioniert: Software, die Schachspiele gewinnt; Roboter, die Waschmaschinen zusammenbauen. Maschinen sind noch davon entfernt, Gelerntes von einem Kontext in einen anderen zu übertragen oder sich selbst zu reflektieren. Aber auf dem Weg dorthin sollten wir heute schon die ethischen Fragen klären - ohne sie im Klein-Klein zu regulieren und Innovationen zu ersticken.

Wo kommt KI bei der Deutschen Telekom schon zum Einsatz?Um den Glasfaserausbau zu beschleunigen, werden wir Autos durch die Straßen fahren lassen, die 3-D-Bilder aufnehmen. Bilderkennungssoftware analysiert die Bodenoberfläche, anonymisiert die Lage von Häusern und Bäumen - und plant selbstständig den Verlauf der Leitungen. In Österreich setzen wir einen Chatbot namens Tinka ein. Er chattet pro Monat mit ungefähr 60.000 Kunden, kann die Anfragen dank Deep Learning in den Kontext vergangener Anfragen stellen und dadurch besser verstehen, was die Kunden von ihm wollen.

Wissen Ihre Kunden, dass sie gar nicht mehr mit einem Menschen reden?Wir werden Kunden immer informieren, ob sie mit einem Chatbot sprechen oder mit einem Menschen. Darüber hinaus haben wir uns vorgenommen, dass die letzte Meile immer menschlich bleibt: Die Telekom wird immer Shops und Services haben, in denen Menschen mit Menschen sprechen - spätestens, wenn ein Algorithmus ein Problem nicht mehr lösen kann.

Die Telekom gibt sich nun einen Kodex für den Einsatz von KI. Warum?Künstliche Intelligenz ist eine mächtige Technologie, die etwa Krebszellen präziser erkennen kann als menschliche Experten. In solche Innovationen sollten wir massiv investieren. Aber intelligente Algorithmen bergen auch Risiken. Darum müssen wir uns von vornherein überlegen, wo wir sie einsetzen - und wo nicht. An welche Risiken denken Sie?Algorithmen können Vorurteile verstärken oder gesellschaftspolitische Debatten manipulieren. Geben Sie einmal "weiblicher CEO" bei Google ein. Das erste Bild, das erscheint: eine Barbiepuppe mit Aktentasche, Minirock und blonden Haaren. Und der erste Artikel: "Weibliche CEOs scheitern häufiger". Das zeigt: Ein Algorithmus ist so gut wie die Logik, die wir ihm zugrunde legen, und wie die Daten, mit denen wir ihn füttern.

Wie ...

