Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Imperial Brands nach Halbjahreszahlen von 2760 auf 2860 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es gebe Anzeichen für eine verbesserte Preisentwicklung in der Tabakindustrie, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Höhere Gewinnschätzungen für Imperial begründete er mit einem etwas höher erwarteten organischen Umsatzwachstum und einer niedrigeren Aktienanzahl./tih/jha/ Datum der Analyse: 10.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-05-10/13:13

ISIN: GB0004544929