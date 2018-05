Die Aktie der Lufthansa ist am Mittwoch wieder deutlich schwächer geworden. Dabei hat der Wert fast 4 % nachgegeben, was aber vor allem dem gestern erfolgten Dividendenabschlag zuzurechnen ist. Heute kann die Aktie auch wieder zulegen. Aus Sicht der Analysten sieht es zudem immer noch ganz ordentlich aus. Denn die Charttechnik behauptet, dass die Aktie bei etwa 24 Euro noch über eine kräftige Haltezone verfüge, die auch in den kommenden Wochen halten sollte. Dennoch sind die Chancen nach oben ... (Frank Holbaum)

