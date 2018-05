Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Vodafone angesichts der vereinbarten Übernahme von bestimmten Länderaktivitäten des Kabelnetzkonzerns Liberty Global von 205 auf 220 Pence angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Kaufbedingungen seien für beide Seiten vernünftig und führten in seinem Bewertungsmodell zu einem höheren Kursziel, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht von einer 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit aus, dass der Deal bei den Wettbewerbsaufsicht in Brüssel durchgeht./tih/jha/ Datum der Analyse: 10.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00BH4HKS39