Die britische Notenbank hält an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Der Leitzins bleibe unverändert bei 0,50 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer Zinssitzung in London mit. Experten hatten dies erwartet. Auch das Volumen der Wertpapierkäufe zur Konjunkturstützung ließen die Währungshüter unverändert. Deutliche geldpolitische Straffungen stellten sie nicht in Aussicht.

Die Entscheidung fiel mit zwei Gegenstimmen. Insgesamt votierten neun Währungshüter. Es seien in den kommenden Jahren nur beschränkte geldpolitische Straffungen nötig, hieß es weiter. Das britische Pfund fiel im Anschluss an die Entscheidungen auf ein Tagestief von 1,3504 US-Dollar beziehungsweise 1,1372 Euro und die Rendite zehnjähriger britischer Staatspapiere gab nach. An den Finanzmärkten ist inzwischen keine weitere Zinsanhebung in diesem Jahr mehr eingepreist.

Im November hatte die Notenbank erstmals seit gut zehn Jahren den Leitzins von seinem damaligen Rekordtief von 0,25 Prozent auf das derzeitige Niveau angehoben. Vor einigen Wochen war noch mit einer weiteren Zinsanhebung im Mai gerechnet worden.

Zuletzt schwache Inflations- und Konjunkturdaten hatten jedoch zu einer Stimmungsumkehr geführt. So ist die britische Wirtschaft im ersten Quartal kaum noch gewachsen und die Teuerungsrate ist im März auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr gefallen. Die wirtschaftliche Schwäche bezeichneten die Währungshüter am Donnerstag jedoch als nur vorübergehend./tos/jsl/jha/

