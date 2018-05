Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Eon von 9,40 auf 10,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe die Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebit) in den kommenden beiden Jahren erhöht, schrieb Analyst Vincent Gilles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund hierfür sei der geplante Beteiligungstausch des Versorgers mit RWE./bek/jha/

Datum der Analyse: 10.05.2018

ISIN DE000ENAG999

AXC0087 2018-05-10/13:32