Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Nach dem soliden zweiten Geschäftsquartal drücke der erhöhte Gewinnausblick eine gewisse Zurückhaltung für das zweite Halbjahr aus, schrieb Analyst James Stettler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Digital-Factory-Geschäft nähere sich aber seinem Höhepunkt und die Herausforderungen in der Kraftwerkssparte hielten an. Er bleibe deshalb bei seiner negativen Einschätzung der Aktie./tih/bek Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2018-05-10/13:38

ISIN: DE0007236101