Am Donnerstag will Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) zu seinem Antrittsbesuch nach Moskau reisen, um mit dem russischen Amtsvertreter Sergej Lawrow Gespräche über die deutsch-russischen Beziehungen zu führen. Im Mittelpunkt: die anhaltend schwierige Lage in der Ost-Ukraine und in Syrien sowie nicht zuletzt die äußerst angespannte Situation rund um den Iran.

Russischer Botschafter wirbt für Verlässlichkeit

Neben jenen Konfliktherden dürfte auch ein weiterer Brennpunkt auf der ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...