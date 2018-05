Seattle - die größte Stadt im Nordwesten der USA will gegen Obdachlosigkeit vorgehen und forciert deshalb eine Zusatzsteuer für Unternehmen mit mindestens 20 Millionen US-Dollar Jahresumsatz. Mit 500 Dollar pro entsprechendem Mitarbeiter will die Westküstenstadt insgesamt 75 Millionen Dollar Mehreinnahmen generieren. Hiervon sollen drei Viertel in bezahlbaren Wohnraum gesteckt werden.

In jüngerer Vergangenheit ist die Metropolregion zu einem wahren Eldorado der IT-Branche avanciert. So ... (Marco Schnepf)

