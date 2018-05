Apple marschiert weiter nach oben. Der Kultwert aus den USA konnte sich am Mittwoch noch einmal um fast 1 % nach oben schieben und legt auch an diesem Donnerstag weiter zu. Damit steigt die Chance, nach dem nächsten Allzeithoch nun noch etwas weiter in Richtung der runden Marke von 200 Euro zu klettern.

Die Chancen stehen insofern gut, als es keine Widerstände mehr gibt, die beachtet werden müssten. Die Aktie ist zudem nach unten gut abgesichert. 150 Euro haben sich mittlerweile als Unterstützung ... (Frank Holbaum)

