Amazon hat auch am Mittwoch die Börsen überzeugt. Der Highflyer der letzten Wochen konnte mit einem weiteren kleinen Aufschlag nun sogar die nächsten Obergrenzen angreifen und sich ein neues Allzeithochs sichern. Nun sind dem Kursanstieg nach oben keine Grenzen mehr gesetzt. An der runden Hürde in Höhe von 1.500 Euro könnte es noch einmal zu einem härteren Test oder einer kleineren Verweildauer kommen. Ansonsten hat die Aktie nach Auffassung der Analysten sogar die Chance, bis auf 2.000 Euro ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...