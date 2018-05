Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eon nach Zahlen von 10,60 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ahmed Farman begründete seine erhöhte Gewinnschätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem starken Abschneiden des Energiekonzerns im ersten Quartal. Er verwies dabei auf gute Aussichten im Bereich Customer Solutions, mehr Vertrauen in die mittelfristigen Vorteile der Digitalisierung und laufende Maßnahmen zur Kostensenkung./tih/ajx

Datum der Analyse: 10.05.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000ENAG999

AXC0093 2018-05-10/14:03