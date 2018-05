Netflix jagt einen Rekord nach dem nächsten. Auch am Mittwoch ging die Aufwärtsfahrt weiter. Der Wert schaffte mit einem satten Sprung das nächste Allzeithoch und könnte dieses am Donnerstag gleich noch einmal verbessern.

Analysten sind der Meinung, dass noch kein Ende der Aufwärtsfahrt in Sicht sei. Die Aktie könne in den kommenden Wochen sogar Kurse von mehr als 300 Euro erreichen. Denn derzeit ist kein Widerstand für den Wert in Sicht. Nach unten sind die Kurse durch eine Unterstützungslinie ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...