Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Analyst James Edwardes Jones passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen an das Abschneiden des Konsumgüterkonzerns im ersten Quartal an. Er erhöhte zwar seine Umsatzerwartungen für die Jahre 2018 bis 2020, jene für den bereinigten Gewinn je Aktie reduzierte der Experte aber./tih/ajx Datum der Analyse: 10.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2018-05-10/14:19

ISIN: DE0006048432