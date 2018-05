Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Air France-KLM von 14,92 auf 7,61 Euro gekürzt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Streiks der Beschäftigten und höhere Treibstoffkosten seien die Gründe für seine niedrigeren Prognosen für den operativen Gewinn (Ebit) der Fluggesellschaft in diesem Jahr, schrieb Analyst neil Glynn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/ajx Datum der Analyse: 10.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2018-05-10/14:24

ISIN: FR0000031122