FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LIAN BENG GROUP SD -,05 39Q SG1G55870362
AB/FROM ONWARDS 10.05.2018 14:30 CET
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LIAN BENG GROUP SD -,05 39Q SG1G55870362
AB/FROM ONWARDS 10.05.2018 14:30 CET