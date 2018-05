Der Goldpreis hat sich aus seinem zuletzt starken Abwärtstrend heraus entwickelt. Nun stagniert der Preis ein wenig. Dies sollte dennoch als positives Zeichen für das gelbe Edelmetall interpretiert werden.

Anfang April schoss der Preis für eine Feinunze Gold noch in die Höhe. In einer lange andauernden Seitwärtsbewegung in einer Spanne zwischen 1325 $ und 1355 $ bestand kurzzeitig die Hoffnung, das gelbe Edelmetall schafft den Sprung über diese Spanne hinaus und startet einen starken Aufwärtstrend. ... (Björn Pahlke)

Den vollständigen Artikel lesen ...