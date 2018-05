Der Handel des Paares findet am Donnerstag mit einem Verlust von -0,30 % bei 109,40 statt. Der US Kern Verbraucherpreisindex, der die volatilen Komponenten Lebensmittel und Energie nicht enthält, sollte im April bei 2,2 % liegen, doch das Ergebnis betrug lediglich 2,1 %. Die niedrigere Inflation belastet den USD, da der Markt seine Erwartungen an eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...