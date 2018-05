In einem ruhigen Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt hat der Dax seine Gewinne zuletzt fast vollständig eingebüßt. Nachdem der Leitindex im frühen Handel erstmals seit Anfang Februar wieder die Marke von 13 000 Punkten übersprungen hatte, stand er am Nachmittag nur noch mit 0,11 Prozent im Plus bei 12 957,44 Punkten und damit klar unter der runden Marke.

Der zuletzt schwache Euro - Treiber für den Dax in jüngster Zeit - stieg am Donnerstagnachmittag nach der Veröffentlichung von Preisdaten aus den USA über 1,19 US-Dollar. Dies ließ die Gewinne im Dax schmelzen. Denn eine anziehende Gemeinschaftswährung kann die Exportchancen deutscher Unternehmen hemmen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwoch auf 1,1879 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8418 Euro.

Der MDax notierte an Himmelfahrt zuletzt mit plus 0,01 Prozent auf 26 683,41 Punkten praktisch unverändert. Das Technologiewerte-Barometer TecDax gewann 0,26 Prozent auf 2780,62 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,39 Prozent auf 3555,84 Punkte.

Die geopolitischen Spannungen lassen zum Teil wieder etwas nach, wenngleich nach dem Rückzug der USA aus dem Atom-Abkommen mit dem Iran die Lage im Nahen Osten heikel bleibt. Vor allem deshalb steigen die Ölpreise. Den US-Ausstieg aus dem Atom-Deal sehen viele Händler derweil eingepreist. US-Präsident Donald Trump zeigte zudem vor einem geplanten Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un Zuversicht.

Einige Aktien am deutschen Markt werden an Himmelfahrt mit Dividendenabschlag gehandelt und erscheinen daher nur optisch schwächer. Im Dax sind dies die Papiere des Sportartikelherstellers Adidas , des Versicherers Allianz , des Energiekonzerns Eon , des Baustoffkonzerns HeidelbergCement und des Immobilienkonzerns Vonovia .

Topwert im Dax waren die Papiere von Merck KGaA mit plus 1,7 Prozent auf etwas mehr als 83 Euro. Die Citigroup hatte sich positiv zu dem Pharma- und Chemiekonzern geäußert. Kurzfristige Herausforderungen seien eingepreist, die Wachstumsaussichten aber nicht. Im besten Fall könnte der Aktienkurs bis auf 163 Euro steigen, so die Analysten. Dies wäre eine Verdoppelung. Die Siemens-Aktien bauten ihren starken Vortagesgewinn auf Platz zwei im Dax um weitere 1,2 Prozent aus.

Die Papiere der Aareal Bank erholten sich im MDax von ihren Vortagesverlusten, indem sie als einer der besten Werte in dem Index um 1,7 Prozent zulegten.

An der TecDax-Spitze sprangen die in diesem Jahr bislang sehr schwachen Anteile von SLM Solutions um knapp 7 Prozent hoch. Der Ausblick des Herstellers von 3D-Druckern stimme zuversichtlich angesichts der Erwartung neuer Großaufträge, schrieb Analyst Gerhard Orgonas von der Berenberg Bank in einer Studie. Dialog Semiconductor zollten mit einem Minus von mehr als 5 Prozent als Schlusslicht im Tech-Index ihrem starken Vortagesgewinn von fast 14 Prozent Tribut.

Ganz vorne im SDax kam den Anteilen der HHLA mit einem Plus von fast 5 Prozent eine Kaufempfehlung der Commerzbank zugute. Analyst Adrian Pehl zufolge dürfte der Hafenbetreiber einen starken Jahresauftakt verzeichnet haben.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,39 Prozent am Vortag auf 0,38 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 139,96 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,23 Prozent auf 159,17 Punkte./ajx/jha/

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---

