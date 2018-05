Der Wall Street winkt nach dem jüngsten Höhenflug am Donnerstag ein moderat freundlicher Auftakt. Aktuelle US-Konjunkturdaten erwiesen sich vorbörslich als moderate Kursstütze. Zudem fielen die wenigen vorbörslich kursbewegenden Unternehmensnachrichten positiv aus.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial knapp eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,23 Prozent im Plus bei 24 600 Punkten. Am Vortag hatte der New Yorker Leitindex dank starker Öl-, Finanz- und Technologiewerte zeitweise den höchsten Stand seit zwei Wochen erreicht. Er schloss zudem den fünften Tag in Folge im Plus, was die längste Gewinnserie seit fast drei Monaten bedeutete.

Vorbörslich stachen die Aktien des Pharmaunternehmens Armo BioSciences mit einem Kurssprung von gut 67 Prozent auf 49,82 US-Dollar heraus. Damit erreichten sie fast die Höhe der Kaufofferte von Konkurrent Eli Lilly . Man habe sich auf eine Komplettübernahme für circa 1,6 Milliarden Dollar beziehungsweise 50 Dollar je Anteilsschein geeinigt, teilten beide Unternehmen mit. Die Anteilsscheine von Eli Lilly traten vor Handelsbeginn fast unverändert auf der Stelle.

Für Qualcomm-Titel ging es um knapp 2 Prozent hoch, nachdem der Chipkonzern ein neues Aktienrückkaufprogramm über 10 Milliarden Dollar angekündigt hatte.

Bei 21st Century Fox stand nach Geschäftszahlen ein bescheidenes vorbörsliches Kursplus von 0,27 Prozent zu Buche. Der Unterhaltungskonzern von Medienmogul Rupert Murdoch berichtete für die ersten drei Monate des Jahres einen deutlichen Gewinnanstieg. Dass Analysten noch mehr erwartet hatten und dass der Umsatz schrumpfte, ließ die Aktien zunächst kalt./gl/jha/

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0103 2018-05-10/15:07