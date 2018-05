Das Newtonsche Gesetz besagt, dass "was raufgeht, muss runterkommen." Angewendet auf den Aktienmarkt bedeutet dies, dass einen diese Regel vor allzu großen Verlusten bewahrt, vielleicht aber auch dafür sorgt, dass man einige der besten Anlagemöglichkeiten auf dem Markt verpasst. Ein kurzer Blick auf die massiven Gewinne, die Unternehmen wie Amazon und Netflix in den letzten zehn Jahren erzielt haben, sollte diesen Punkt verdeutlichen. Daten von Amazon via YCharts Unternehmen, die gewinnen, tun dies aus gutem Grund, und oft sind sie in der Lage, ihren bestehenden Erfolg zu nutzen, um ein noch größeres Wachstum zu schaffen. Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...