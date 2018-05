Eine drohende Bewertungskorrektur für bestimmte Konzernaktivitäten hat am Donnerstag die Aktien von Steinhoff belastet. Die in den vergangenen Monaten im Zuge eines Bilanzskandals zum "Pennystock" gewordene Aktie fiel im dünnen Feiertagshandel in ersten Reaktionen bis auf 0,115 Euro und damit auf Rekordtief. Dann aber zeigte sie sich wieder etwas erholt: zuletzt betrug das Minus noch etwa 2 Prozent auf 0,123 Euro.

Steinhoff hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass die Wirtschaftsprüfer von PricewaterhouseCoopers (PwC) von dem Beratungsunternehmen Deloitte festgestellte Unregelmäßigkeiten bei der Bewertung bestimmter nicht-südafrikanischer Vermögenswerte bestätigt haben. Wie es hieß, war deren Wert ursprünglich im Größenbereich von 6 Milliarden Euro geschätzt worden. Steinhoff rechnet nun mit zusätzlichen Wertminderungen, deren Umfang noch berechnet werde./tih/he

