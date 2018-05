London (ots/PRNewswire) -



BE OPEN, eine von der internationalen Unternehmerin und Philanthropin Elena Baturina ins Leben gerufene kreative Denkfabrik, startet ihre nächste internationale offene Ausschreibung über alle soziale Medien hinweg.



Die offene Ausschreibung mit der Bezeichnung "BEOPEN Motion Design" bietet kreativen Köpfen auf der ganzen Welt die perfekte Möglichkeit, Inspiration zu finden und daraufhin die Art und Weise zu verändern, wie wir die Alltagswelt um uns herum wahrnehmen. Mit der Bitte an die Teilnehmer, ihre Vision in höchst grafischer Form zu teilen, hat BE OPEN das Ziel, innovative Ansätze zu finden und neue kreative Verbindungen für die Menschen auf der ganzen Welt aufzubauen.



Dieses Mal lädt BE OPEN auf Instagram (https://www.instagram.com/beopenfuture/) unter dem Hashtag BEOPENMotionDesign dazu ein, visuelle Momente zu teilen, die das Konzept der Bewegung in Architektur, Design oder einer sonstigen Manifestation menschlicher Tätigkeiten darstellen, um zu zelebrieren, wie Menschen die Realität um sie herum kreativ interpretieren.



Vorschläge können beim Wettbewerb bis zum 30. Juni 2018 eingereicht werden. Der Gewinner wird von den Mitgliedern der BE OPEN Community aus einer Liste der Vorschläge mit den meisten "Likes" von Instagram-Benutzern ausgewählt. Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 300 EUR.



BE OPEN (http://beopenfuture.com/) ist eine globale Initiative zur Förderung von Kreativität und Innovation, eine Denkfabrik mit dem Ziel, heute Menschen und Ideen zu fördern, die die Lösungen von morgen entwickeln. Es ist eine kulturelle und gesellschaftliche Initiative, die von der russischen Philanthropin, Geschäftsfrau und Unternehmerin Elena Baturina gegründet wurde und der ein internationales Team zur Seite steht. BE OPEN sieht seine Mission darin, kreative Intelligenz durch ein System von Konferenzen, Wettbewerben, Ausstellungen, Meisterkursen und Kulturveranstaltungen nutzbar zu machen.



Pressekontakt: +749-593-723-62 press@beopenfuture.com