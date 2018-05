Jungen Kunden ist das Benutzen wichtiger als das Besitzen. Über die Folgen des Abo-Booms.

Susanne Hahn, 41, hockt auf der Dachterrasse des Mercedes-Trucks und blickt durch ihre Ray Ban auf Hipster in Sonnenstühlen. Die Daimler-Managerin kommt seit vielen Jahren zur Re:publica in Berlin, zur deutschen Leitmesse für die Internetszene - um "Trends aufzuspüren", wie sie sagt, um über die Zukunft der Arbeit, der Werbung, des Konsums zu diskutieren. In diesem Jahr will Daimler, will sie selbst ein Statement setzen.

LAB1886 steht in Hellblau und Weiß auf dem schwarzen Lastwagen, Lab für Labor und 1886 für das Geburtsjahr des Benz-Autos: Die "Innovationsmaschine", so Hahn, ist der unternehmerische Ort, an dem der Konzern die permanente Verkehrsrevolution probt. Das Carsharing-Angebot car2go ist hier entstanden, die Mobilitäts-App moovel - und seit ein paar Wochen testet Daimler einen neuen Service: Daimler-Autos im Abo.

Ab 750 Euro im Monat kann man sich in Münster und Osnabrück einen Mercedes ausleihen und im Laufe eines Jahres zwölf Mal gegen andere Mercedes-Modelle eintauschen: die B-Klasse für Geschäftsreisen, der SUV für den Urlaub, das Cabrio fürs Sonnenwochenende. Händler und Kunden seien begeistert, sagt Hahn, man habe mit "Mercedes me Flexperience" definitiv "den Nerv der Zeit getroffen".

Mit dem Abo-Modell geht Daimler neue Wege, wenn auch nicht ganz freiwillig. Viele junge Kunden, vor allem in Großstädten, verzichten auf Führerschein und eigenen Pkw, wollen sich nicht um Versicherungen und Reparaturen kümmern, suchen mobile Flexibilität, Unkompliziertheit und Vielfalt - die besitzlose Kombination von Bus, Bahn, Auto und Fahrrad, gesteuert über Apps auf dem Smartphone.Daimler setzt mit der Abo-Masche auf einen Megatrend. Digitale Pioniere vermelden dieser Tage wahre Rekordzahlen: Amazon-Chef Jeff Bezos verkündete gerade 100 Millionen Abonnenten für sein Vorzugsangebot Prime; das Videoportal Netflix hat ganz frisch 125 Millionen Kunden, der Musik-Streamingdienst Spotify klotzt gar mit 170 Millionen.

Liebesentzug droht

Sichtbar wird nun, wie sich das Machtverhältnis zwischen Produzent und Kunde, Anbieter und Nachfrager verschiebt: "Start with the customer and work backwards", sagt Bezos: Der Konsument ist nicht nur König, sondern er diktiert auch die Bedingungen. Unternehmen wandeln sich zu Catering-Betrieben oder gehen unter. Die digitale Avantgarde aus Netflix, Spotify, Amazon zeigt, was das im Extremfall bedeuten kann. Sie erschaffen Konsumwelten und Medienuniversen - emotionale Ankerplätze für Dauerabo-Kunden, denen Zugang wichtiger ist als Eigentum, denen das Benutzen über das Besitzen geht. Eine "seismische Verschiebung" in der Geschichte des Konsums finde da gerade statt, sagt der US-Unternehmer Tien Tzuo, ausgelöst durch junge, optionshungrige Konsumenten, die Services pachten, statt immer nur Güter zu kaufen.

Sie sind sozialisiert im Umfeld digitaler Möglichkeiten, allzeit vernetzt; sie suchen Erlebnisse statt Statussymbole, dingliche Lebensabschnittspartner statt Qualität auf Lebenszeit - und strafen Anbieter mit Liebesentzug, sobald ihnen etwas nicht passt.

Entsprechend glatt und weich ist der rote Teppich, den Produzenten und Händler ihnen ausrollen. Die Konsumgemeinde will bespielt, begeistert und erobert werden - denn wer sich dem Kunden erst mal als Partner empfohlen hat, zum Bestandteil seines Alltags wurde, zur Beförderung seines guten Lebensgefühls beiträgt, kann auf seine Treue setzen, wenn auch jederzeit kündbar, ganz so wie in Partnerschaftsfragen oder im Arbeitsleben. Solange die Bedingungen okay sind und das Gesamtpaket stimmt, ist die Beziehung bis auf Weiteres perfekt und intakt: "Loyalität to go".

Die Wachablösung

Um den Konsum der digitalen Moderne zu verstehen, muss man wissen, was ihn vom Konsum früherer Tage unterscheidet. Und dass "die Unterscheidung zwischen Massen- und Individualkonsum ein Mythos ist", wie Frank Trentmann sagt, Historiker am Birkbeck College der Uni London und Autor des Buches "Herrschaft der Dinge". Stattdessen sei die Produktion modischer Baumwolle bereits im 17. und 18. Jahrhundert persönlichen Vorlieben gefolgt.

Zu einem ökonomischen Faktor aber stieg der Konsument erst im Laufe des 19. Jahrhunderts auf. Als Kapitalisten verstanden, dass nur solvente Proletarier ausreichend Waren kaufen können. Und Wirtschaftswissenschaftler begriffen, dass der Preis einer Ware nicht nur von der Arbeit abhängt, die in ihr steckt - sondern auch davon, welchen Wert ihr ein Konsument beimisst. Die Promotion des ausgebeuteten Arbeiters zum Arbeitnehmer und Kunden war das eigentliche Wunder der industriellen Revolution: "Die Bedürfnisse Aller sind gestiegen", stellte der linke, sozialreformerische Ökonom Gustav Schmoller bereits 1864 fest: "Selbst die untersten Klassen können sich Genüsse erlauben, an die sonst kaum Fürsten und Könige denken konnten."

Das Auto vom Concierge

Der Rest ist Konsumsexpansion, sind Waschmaschine, Zweitauto und Computer, sind Kaufhäuser, Versandhändler und Werbeversprechen - mit dem einzigen Unterschied, dass Bedürfnisse heute kaum mehr gedeckt, vielmehr geweckt werden müssen. Ein Schwenk, der starke Marken bereits seit Jahrzehnten begünstigt. Und den die neuen Abo-Modelle im Emotionskapitalismus für den lebensstilbewussten Wechselkunden perfekt bewirtschaften: Lass mich dich bereichern - solange du willst!

Mit Daimler will nun also auch ein Konzern der Old Economy den Digitalkunden abhängig machen. Das neueste Infotainmentsystem etwa ist nicht mehr ausschließlich der S-Klasse vorbehalten, sondern wird in der A-Klasse angeboten: Das neue Premium ist der Jung- und Neukunde. Auf ihn ist auch das Abo-Modell in Münster und Osnabrück zugeschnitten: Sie können "ihr" Modell individuell konfigurieren und über eine App die gewünschte Farbe, Motorleistung und Innenausstattung aussuchen. "Wir spüren, dass einige Kunden heute mehr Vielfalt wollen", sagt Hahn, und zwar "ohne auf ein individuell ausgewähltes Auto zu verzichten".

Auch die Konkurrenz testet das Abo-Auto. US-Kunden in Atlanta etwa können ab 2000 Dollar im Monat Porsche-Modelle fahren; BMW pilotiert einen ähnlichen Service ab 2000 Dollar in Nashville. Abo-basierte Dienstleistungen stießen "auf zunehmendes Interesse", sagt BMW-Manager Ian Smith. Ein Concierge stellt den Wagen auf Wunsch vor die Tür. Doch was sind, aus Sicht der Unternehmen, die Schlüssel zum Erfolg?

1. Der Kunde ist königlicher ...

