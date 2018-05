Die Vorliebe der "Generation Netflix" für mehr Flexibilität und weniger Verbindlichkeit bestimmt längst auch das Business-to-Business-Geschäft vieler Unternehmen.

Die Vorliebe der "Generation Netflix" für mehr Flexibilität und weniger Verbindlichkeit bestimmt längst auch das Business-to-Business-(B2B-)Geschäft vieler Unternehmen. Die größten Veränderungen lassen sich in der IT-Industrie beobachten - und sie betreffen die Hersteller von Hardware und Software gleichermaßen. Viele Traditionskonzerne wie IBM oder Hewlett-Packard (HP) haben über Jahrzehnte ordentlich Geld verdient mit dem Verkauf von Großrechnern, sogenannten Servern. Die Kehrseite für die Kunden: Wer sich die teuren Computer ins eigene Rechenzentrum stellt, hat viel Kapital gebunden - und kettet sich an den jeweiligen Hersteller. Wie viel einfacher wäre es stattdessen, Rechnerkapazitäten nach Bedarf zu mieten?

Internetgigant Amazon hat auf diese Frage früh eine Antwort gefunden: Seit 2006 bietet Jeff Bezos Unternehmen IT zur Miete über das Internet an - also seit einer Zeit, die den Begriff Cloud Computing noch gar nicht kannte. Heute ist Bezos' Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) das hochprofitable Kronjuwel des E-Commerce-Riesen.

Zwar steuerte AWS im vergangenen Geschäftsjahr nur rund zehn Prozent zum Gesamtumsatz von Amazon bei. Aber der Dienst zeichnete zugleich für 90 Prozent ...

