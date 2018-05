Der Iran will nach Angaben Russlands seinen Verpflichtungen aus dem Atomabkommen weiterhin nachkommen. "Wir haben eine entsprechende Zusicherung von der iranischen Seite bekommen", sagte der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow am Donnerstag in Teheran. Er habe sich zuvor mit seinem iranischen Kollegen getroffen, teilte das Außenministerium mit.

US-Präsident Donald Trump hatte in der vergangenen Woche trotz scharfer Kritik angekündigt, aus dem Atomabkommen mit dem Iran von 2015 auszusteigen und wieder Sanktionen gegen Teheran zu verhängen. Berlin und Moskau zählen zu den sechs Unterzeichnerstaaten der Vereinbarung mit dem Iran, beide wollen daran festhalten.

Besonders Deutschland, Frankreich und Großbritannien seien als Unterzeichnerstaaten jetzt in der Pflicht, sich für die Wahrung des Abkommens einzusetzen, sagte Rjabkow der Agentur Tass zufolge. "Jetzt müssen wir alle gemeinsam den Deal retten."/thc/DP/he

AXC0132 2018-05-10/17:05