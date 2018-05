-- Verträglichkeit und Wirksamkeit von Nemolizumab für einjährige Behandlung bestätigt --

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (TOKYO: 4519) gab heute bekannt, dass die langfristigen Daten aus der globalen Phase-II-Studie (die XCIMA-Studie) für Nemolizumab (CIM331) im Journal of Allergy and Clinical Immunology Online am 9. Mai 2018 veröffentlicht wurden.

"Nemolizumab bei moderater bis schwerer atopischer Dermatitis: Randomisierte langfristige Phase-II-Erweiterungsstudie" Kenji Kabashima, M.D., Ph.D., et al

https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(18)30698-5/abstract

"Die Kontrolle von chronischem Juckreiz und einer Entzündung der Haut ist für Patienten mit atopischer Dermatitis (AD) entscheidend. Diese langfristigen Erweiterungsdaten, die die Wirksamkeit und Sicherheit von Nemolizumab belegten, haben die Erwartung gestärkt, dass Nemolizumab eine neuartige Behandlungsoption für die Krankheit darstellen wird", so Dr. Yasushi Ito, Executive Vice President, Mitleiter der Project Lifecycle Management Unit. "Chugais Mission ist es, Patienten durch innovative Arzneimittel zu helfen. Wir werden eng mit unseren Partnern Galderma und Maruho zusammenarbeiten, um Patienten mit AD durch die zügige Entwicklung dieser neuen Behandlungsoption zu helfen."

"Mit Freude beobachte ich eine fortlaufende Entwicklung dieser neuartigen Behandlung, die die Pathogenese von Juckreiz bei atopischer Dermatitis anspricht", so Professor Kenji Kabashima von der Universität Kyoto, der erste Autor des Artikels. "Mit Ausblick auf den klinischen Einsatz in der Zukunft möchte ich die Verträglichkeit und Wirksamkeit von Nemolizumab weiter gründlich untersuchen."

Die Studie wurde durchgeführt, um die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Nemolizumab an 264 Patienten mit mittelschwerer bis schwerer AD zu testen. Die Verträglichkeit und Wirksamkeit von Nemolizumab nach 12 Wochen, der primäre Endpunkt der Studie, wurden im New England Journal of Medicine Online im März 2017 bestätigt. Die veröffentlichten Daten wurden in diesem Fall erfasst, um die Verträglichkeit und Wirksamkeit einer langfristigen Verabreichung zu bewerten. Es wurde bestätigt, dass die Verträglichkeit und Wirksamkeit von Nemolizumab nach einjähriger durchgehender Behandlung erhalten blieb.

Informationen zu den Ergebnissen der globalen Phase-II-Studie

Pressemitteilung vom 2. März 2017.

https://www.chugai-pharm.co.jp/english/news/detail/20170302150000.html

Chugai gewährte Galderma die alleinigen, und mit Ausnahme von Japan und Taiwan weltweiten Entwicklungs- und Vermarktungsreche von Nemolizumab. Gleichzeitig erhielt Maruho eine Lizenz für die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte im Hauterkrankungsbereich für den japanischen Markt. Derzeit führt Galderma eine Phase-2b-Studie durch, während Maruho eine Phase-3-Studie unternimmt.

Einzelheiten zu den Lizenzvereinbarungen finden Sie in den folgenden Pressemitteilungen,

für Galderma: https://www.chugai-pharm.co.jp/english/news/detail/20160721083000.html

für Maruho: https://www.chugai-pharm.co.jp/english/news/detail/20160928150000.html

Über Nemolizumab (CIM331)

Nemolizumab (CIM331) ist ein humanisierter monoklonaler Anti-Human-IL-31-Rezeptor-A-Antikörper (IL-31RA), der eine beispiellose Behandlung darstellt. IL-31 gilt als pro-inflammatorisches Zytokin, das Juckreiz, Entzündungen und eine Störung der Hautbarrierefunktion bei atopischer Dermatitis sowie Juckreiz bei Dialyse-Patienten hervorrufen kann1, 2, 3, 4). Nemolizumab scheint durch Hemmung der biologischen Aktivität von IL-31 durch aggressives Blockieren der Verbindung von IL-31 an seinen Rezeptor zu wirken.

In dieser Mitteilung verwendete oder erwähnte Markenzeichen sind gesetzlich geschützt.

