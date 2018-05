Vergessen und und verziehen: Zumindest für die Aktionäre von Facebook scheint der Skandal rund um die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica der Vergangenheit anzugehören. Mit einem Plus von 1,35 Prozent auf 185,12 US-Dollar stiegen die Aktien am Donnerstag wieder auf das Niveau vor dem Kurseinbruch im März.

Damals hatte die Kontroverse um die Weitergabe von Nutzerdaten an die Firma Cambridge Analytica die Furcht vor einer strengeren Regulierung geweckt, die das Geschäft des Internetkonzerns hätte belasten können. Im Tief waren die Aktien von Mitte bis Ende März um fast ein Fünftel auf rund 149 Dollar eingebrochen.

Allein der Börsenwert der A-Aktien war damals um 87 Milliarden Dollar also etwa 73,4 Milliarden Euro geschmolzen. Zum Vergleich: Der wertvollste börsennotierte deutsche Konzern, SAP , bringt es an der Börse auf knapp 119 Milliarden Euro.

Zuletzt hatte Facebook dann aber mit starken Geschäftszahlen aufgetrumpft: Umsatz und Gewinn waren kräftig gestiegen und die Zahl monatlich aktiver Nutzer im ersten Quartal von 2,13 auf 2,2 Milliarden geklettert.

Zwar hatte der Datenskandal wegen des Bekanntwerdens erst kurz vor dem Quartalsende wohl keinen größeren Einfluss auf das Geschäft - Folgen wären wohl erst im zweiten Jahresviertel so richtig zu sehen. Allerdings hatte Facebook auch wiederholt betont, man habe trotz der Aufrufe zum Verlassen der Plattform keinen bedeutenden Rückgang der Aktivität festgestellt. Zudem betreibt Facebook laut Kreisen Marktforschung, um das Interesse an einer Bezahlversion ohne Werbung herauszufinden.

Bis zum Rekordhoch von 195,32 Dollar aus dem Februar fehlen nun nur noch fünfeinhalb Prozent. Facebook war 2012 an die Börse gegangen und hatte die Aktien zu je 38 Dollar unter die Investoren gebracht. Nach einem holprigen Börsendebüt und einigen schwierigen Monaten mit einem Rutsch unter die Marke von 18 Dollar ging es ab Mitte 2013 wie an der Schnur gezogen nach oben. Anleger der ersten Stunde können sich mittlerweile über ein Plus von fast 400 Prozent freuen./mis/he

ISIN US30303M1027

