Auf den ersten Blick sahen die neuen Quartalszahlen der ProSiebenSat.1 Media SE ja noch gut aus - schließlich hieß es in der entsprechenden Pressemitteilung des Unternehmens, dass man "solide in das Jahr 2018 gestartet" sei. Doch dann zeigt der Blick auf die Zahlen, dass der Umsatz im ersten Quartal auf 881 Mio. Euro gesunken ist (zum Vergleich: im entsprechenden Vorjahresquartal waren es noch 910 Mio. Euro). Ok, dafür gibt es eine Erklärung: ProSiebenSat.1 hat einzelne Bereiche abgegeben - es ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...