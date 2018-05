Starkes erstes Quartal - und die Prognose für das Gesamtjahr 2018 wird angehoben. Aktionäre der Lanxess AG konnten sich freuen, denn Lanxess hatte "mit dem besten Quartalsergebnis seiner Geschichte" (Zitat Lanxess in der entsprechenden Pressemitteilung) in der Tat die Aktionärinnen und Aktionäre erfreuen können. Wenig überraschend hatte auch der Aktienkurs positiv reagiert. Stand dieser Ende April noch im Bereich 61/62 Euro, so wurde danach zwischenzeitlich schon fast an der 68 Euro-Marke gekratzt. ... (Peter Niedermeyer)

