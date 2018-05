Der AUD/USD notierte zuletzt auf 0,7513 Dollar und damit 0,73 Prozent im Plus. Als Auslöser für die Gewinne gelten die schwachen US-Inflationszahlen, welche die Wahrscheinlichkeit für 4 Zinserhöhungen in diesem Jahr gesenkt hatten. Während des asiatischen und europäischen Geschäfts oszillierte der Aussie in einer engen Spanne zwischen 0,7455 bis 0,7490 ...

