"Investitionen in digitale Industrie zeigen Wirkung" - so kommentiert Siemens die am Mittwoch veröffentlichten Quartalszahlen. Dazu eine Bemerkung vorab: Bei Siemens weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab. Insofern nicht wundern, wenn bei den neuen Zahlen von Siemens vom "zweiten Quartal" die Rede ist - damit ist nicht das Kalenderjahr, sondern eben das Siemens-Geschäftsjahr gemeint. Die Umsätze stagnierten demnach im vorigen Quartal bei ca. 20,1 Mrd. Euro. Die Auftragseingänge lagen sogar ... (Peter Niedermeyer)

