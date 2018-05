Was versprichst du dir von einer Dividendenaktie? Wenn du wie die meisten Investoren bist, ist die erste Sache, die du vermutlich überprüfst, der Gewinn. Die Jagd nach Renditen kann aber zu Problemen für dein Portfolio führen, wenn diese Renditen nicht durch solide Fundamentaldaten gestützt werden. Risikoscheue Investoren müssen sicherstellen, dass diese hohen Renditen auch dauerhaft sind. Wir haben drei Investoren von The Motley Fool gebeten, eine Top-Dividendenaktie mit einer Rendite von über 2 % hervorzuheben, die von einem soliden Geschäft untermauert wird. Sie wählten Magellan Midstream Partners (WKN:358665), Home Depot (WKN:866953) und Ford Motor Company (WKN:502391). Hier die Gründe: In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...