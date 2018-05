Auch von der Dialog Semiconductor Plc (kurz "Dialog Semi") gab es neue Quartalszahlen. Diese zeigten für das erste Quartal einen Umsatz von 332 Mio. Dollar, was 23% über dem Wert des entsprechenden Vorjahreswerts lag. Dialog Semi wies darauf hin, dass dies im Rahmen der im Februar abgegebenen Prognose liege. Hier gilt es zu berücksichtigen, dass in dem Umsatz der Beitrag von "Silego Technology Inc." enthalten ist. Am 1. November 2017 hatte Dialog Semi den Abschluss der Übernahme von Silego mitgeteilt. ... (Peter Niedermeyer)

