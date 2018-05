Eduardo Mollo Cunha (Eyb & Wallwitz): Reporting April 2018

ttttttttPhaidros Funds Fallen Angels Der PHAIDROS FUNDS FALLEN ANGELS gewann je nach Anteilsklasse zwischen +0,59% und +0,71%. Im April konnte ein Großteil der im März aufgelaufenen Kursverluste wieder aufgeholt werden. Nach einigen Verwerfungen in den letzten Monaten und Mittelabflüssen aus dem Non-Investment-Grade- Bereich, erwärmen sich zunehmend Investoren wieder für Hochzinsanleihen. Die Risikoaufschläge befinden sich wieder auf dem Niveau vom Februar, der heftige Anstieg aus dem März ist korrigiert. Geholfen haben vor allem die guten Unternehmensergebnisse, die die Aktienmärkte angetrieben haben, und weiterhin für eine sehr niedrige Ausfallquote von unter 2% in Europa sorgen. Besonders gut entwickelten sich im April Nachranganleihen und die Papiere von Steinhoff. Die schwächeren Kurse haben wir genutzt, um einen Teil der Liquidität zu investieren (Gestamp, AMS). Die Durchschnittsrendite liegt weiterhin komfortabel über 3%. An der Sektorallokation hat sich wenig geändert: Konsumgüter 24%, Finanzwerte 21% und Telekommunikation 17%. Wie geht es nun weiter? Die Phase erhöhter Schwankungen und verstärkter Gewinnmitnahmen könnte noch einige Zeit anhalten, bietet aber auch Opportunitäten, die wir nach einer gewissen Marktberuhigung auch zu weiteren Zukäufen nutzen wollen. Phaidros Fallen Angels MS Peer Group* Return Vola Return Vola 5J p.a. 4,6 2,5 2,5 4,4 3J p.a. 3,8 2,9 2,2 4,5 1J 3,5 1,9 0,7 1,8 YTD -0,6 - -1,0 - * Morningstar Kategorie Global High Yield Bond EUR-Hedged