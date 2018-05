Die moderaten Inflationsdaten sorgen für gute Stimmung bei Anlegern in New York. Sie gehen von nur langsam steigenden Zinsen aus.

Nachlassende Zinsspekulationen haben am Donnerstag den US-Börsen kräftig Rückenwind gegeben. Der Dow Jones, der Nasdaq-Composite und der S&P500 stiegen um je 0,9 Prozent auf 24.766, 7404 und 2722 Punkte. Als Grund für die freundliche Stimmung nannten Händler die jüngsten eher moderaten Inflationsdaten für April. Sie sprächen dafür, dass die Fed wie geplant die Geldpolitik weiter gemächlich normalisieren könne, sagte Peter Cecchini, Marktstratege beim Brokerhaus Cantor Fitzgerald in New York. Negativ sei, dass selbst nach einer so langen Periode einer akkommodierenden Geldpolitik die Inflation nicht stärker anziehe.

Die US-Notenbank Fed hat für dieses Jahr zwei weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Vereinzelt kommen aber immer wieder Spekulationen auf, die Notenbank könnte noch häufiger an der Zinsschraube drehen. ...

