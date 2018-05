Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für ING nach Zahlen für das erste Quartal von 17 auf 15 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Bank habe von einer niedrigeren Risikovorsorge profitiert, was sich angesichts des guten wirtschaftlichen Umfeldes in den kommenden Quartalen fortsetzen dürfte, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die operativen Kosten seien indes im ersten Quartal gestiegen. Grund seien Aufwendungen für Personal und regulatorische Anforderungen gewesen./mis/he Datum der Analyse: 10.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0088 2018-05-10/19:26

ISIN: NL0011821202