Mit einem Plus von 1,35 Prozent auf 185,12 US-Dollar stiegen die Aktien am Donnerstag wieder auf das Niveau vor dem Kurseinbruch im März. Damals hatte die Kontroverse um die Weitergabe von Nutzerdaten an die Firma Cambridge Analytica die Furcht vor einer strengeren Regulierung geweckt, die das Geschäft des Internetkonzerns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...