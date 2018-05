Kinross Gold hat kürzlich die Ergebnisse per erstes Quartal präsentiert. Diese sind durchaus positiv ausgefallen. Die Analystenerwartungen konnte man in allen Belangen übertreffen. So lag der Umsatz bei 897 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 12,7 % im Vergleich zum Vorjahr entsprach sowie einem Plus von 10,7 % gegenüber dem vierten Quartal 2017. Analysten rechneten im Mittel mit 837 Mio. US-Dollar, was 7,3 % weniger wäre als tatsächlich erzielt worden ist. Das bereinigte Ergebnis je Aktie ... (Kai Rademacher)

