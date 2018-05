Mit uramerikanischen Verkäufertugenden will SAP-Chef McDermott den Digitalkonzern zum Börsengiganten machen. Ist das Optimismus - oder Größenwahn?

Das Fairmont Orchid Hotel auf Hawaii liegt an der majestätischen Kohala-Küste und ist nicht nur bei Hochzeitspaaren beliebt, die sich hier direkt am weißsandigen Pazifikstrand trauen lassen. Im Februar war das luxuriöse 540-Zimmer-Hotel von einer Verkäufertruppe bevölkert, die sich zu den besten der Welt zählt: dem "Winner's Circle" des deutschen Softwarekonzerns SAP.

Die "Winner", das sind die besten SAP-Vertriebler, und die dürfen es hier zur Belohnung so richtig krachen lassen. Ganz so, als müsse man einmal im Jahr gemeinsam das angestammte SAP-Image (solide, aber unglamourös) gründlich Lügen strafen.

Neben dem Fairmont belegten die rund 2000 Winner mit ihren Familien noch weitere Hotels auf Hawaii, etwa das Mauna Kea Beach Hotel. Schon die Rockefellers ließen sich in dieser Anlage verwöhnen. Riesige, mit Steinen gelegte SAP-Logos waren auf den großen Wiesenflächen vor dem Hotel zu sehen. Brennende Eis-Skulpturen in Form des SAP-Schriftzugs schmolzen dahin.

Auf einer Wiese nahe dem Strand ließ SAP eine gewaltige Bühne für zwei Konzerte errichten: ein sehr exklusives mit Lana Del Rey für die absolut besten Verkäufer innerhalb des Winner's Circle - und das große Abschlusskonzert für alle mit Gwen Stefani.

SAP-Vorstandschef Bill McDermott war in Begleitung seiner Frau Julie auf Hawaii, es ist beim Treffen des Winner's Circle ausdrücklich erwünscht, dass der Lebenspartner mitkommt. Nur die Flüge für die Kinder tragen die Teilnehmer selbst. Jeder Mitarbeiter bekam zudem ein Punktekonto zugewiesen. Die Punkte konnte man dann einsetzen, um gratis Massagen, Bootsausflüge oder auch geführte Vulkantouren und Hubschrauberrundflüge zu buchen - ein Konzern im Höhenrausch.

Am Dienstagabend dann der große Auftritt auf offener Bühne unter freiem Himmel: In seiner Rede berichtet McDermott, wie er sich vom Vertreter für Fotokopierer zum Konzernchef hocharbeitete. "Es ist Zeit, uns selbst zu fragen: Sind wir mutig?", ruft er in dieser lauen Sommernacht seinen Leuten zu. "Werden wir kämpfen wie Underdogs?"

Hart feiern, hart anspornen: Das ist typisch für McDermott und mittlerweile auch für SAP. Der Softwarehersteller, einst berüchtigt für seine Betulichkeit, ist inzwischen der mit Abstand wertvollste Konzern im Dax. Mehr noch: SAP ist Deutschlands einziger echter Global Player in der digitalen Welt.

Dem Ausnahmemanager McDermott reicht das noch lange nicht. Er will den Börsenwert in den nächsten Jahren auf 300 Milliarden Euro verdreifachen und Wachstumsmärkte wie die Software für das Kundenmanagement erobern, wo derzeit Konkurrent Salesforce dominiert. "In ein paar Jahren werden wir mehr verkaufen als Salesforce," verspricht McDermott, "wir schalten jetzt ein paar Gänge hoch."

SAP steigerte den Umsatz unter McDermott kontinuierlich. Betrug er 2010 rund 12,5 Milliarden Euro, lag er 2017 fast doppelt so hoch - dank einiger Zukäufe, aber auch einer starken Geschäftsentwicklung.

Allerdings litt in den vergangenen Jahren die Profitabilität: SAP investierte massiv ins neue Geschäft mit dem Cloud-Computing. Der Betriebsgewinn war im vergangenen Jahr auf dem Niveau von 2011. McDermott verspricht: Die Marge soll ab jetzt wieder steigen, erst langsam, dann deutlich.

Mit 300 Milliarden Euro wäre SAP endgültig einer der ganz Großen der globalen Wirtschaft, rund halb so viel Wert wie Amazon heute und doppelt so viel wie Coca-Cola. Börsenwert verdreifachen: In den USA klingt das nach dem ganz normalen Optimismus der Tech-Elite, weniger zu wollen wäre kleinmütig. In Europa klingt es nach Größenwahn. Was ziemlich genau das Spannungsfeld umreißt, in dem sich McDermott bei SAP bewegt.

Wer ist dieser Bill?

Wie eine freundliche Naturgewalt ist McDermott über den Softwarekonzern aus Walldorf gekommen. Er will SAP transformieren, will vergessen machen, dass der Firmenname unternehmensintern einst als "Sammelstelle arbeitsloser Physiker" verballhornt wurde: klug, aber auch ein bisschen bequem.

McDermott will aus SAP eine Wachstums- und Vertriebsmaschine formen, die aggressiv ihre Botschaft zu den Kunden trägt: Wer als Unternehmen die Digitalisierung gestalten will, der kommt ohne SAP nicht weit.

Schneller, direkter, hungriger soll die neue SAP sein. Die Voraussetzungen dafür will McDermott mit einer Umstrukturierung unter dem Namen "One SAP" schaffen. Er strafft die Struktur, die vor allem durch die Übernahmen der vergangenen Jahre unübersichtlich geworden war, und reduziert die Zahl der Geschäftsfelder von 13 auf sieben. Software für die Unternehmenssteuerung, im Fachjargon als ERP bezeichnet, fasst er zum Beispiel im Bereich "Digital Core" zusammen.

Gleiches gilt für die Tochterfirmen Ariba, Concur und Fieldglass, über deren Netzwerke Kunden Material, Reisen und Arbeitskräfte beschaffen können. Bislang agierten diese Einheiten relativ unabhängig. Von der Umstrukturierung sollen weltweit bis zu 9000 der gut 90.000 Mitarbeiter betroffen sein. Sie sollen umgeschult werden, Stellenstreichungen sind nicht geplant. Im Gegenteil: SAP sucht weiter dringend Mitarbeiter, denn es zählt Wachstum, Wachstum, Wachstum - mit allen Risiken und Nebenwirkungen.

Wird SAP dank McDermott aufschließen zu den Tech-Riesen aus dem Silicon Valley, den Googles und Facebooks? Wird Deutschland sich dank dieses Amerikaners zumindest einen Stammplatz in der digitalen Champions League sichern können? Oder gefährdet da jemand mit seiner Verkäufermentalität den über Jahrzehnte aufgebauten Erfolg von SAP, der ja immer auch auf urdeutschen Tugenden beruhte: Entwicklerfleiß, Verlässlichkeit, Langfristigkeit?

Außer SAP-Mitgründer und -Aufsichtsratschef Hasso Plattner dürfte 2010 kaum jemand geahnt haben, was für einen notorischen Ruhestörer sich SAP da an die Spitze holt. Damals, als Bill McDermott im Februar 2010 auf der Rückseite eines fensterlosen Betongebäudes stand und, von Scheinwerfern angestrahlt, in eine Kamera schaute.

Gerade hatte Chefaufseher Plattner der Belegschaft in Walldorf mitgeteilt, dass der glücklose Konzernchef Léo Apotheker gehen würde. Ihm nachfolgen sollten als Doppelspitze Jim Hagemann Snabe, Chef der Produktentwicklung - und Vertriebsleiter McDermott, der den Mitarbeitern per Fernschalte von Hawaii zugeschaltet war und versicherte, wie zuversichtlich er die Zukunft sehe. Und viele fragten sich: Wer ist dieser Bill?

Damals, vor gut acht Jahren, steckte SAP in einer strategischen Sackgasse. Gewiss, der Konzern setzte den Standard für die digitale Buchhaltung in Unternehmen. Was die Medici im 15. Jahrhundert mit der doppelten Buchführung eingeführt hatten und der Managementguru Alfred P. Sloan Anfang des 20. Jahrhunderts verfeinert hatte, überführten die SAP-Gründer um Dietmar Hopp und Hasso Plattner in den 1970er-Jahren ins Computerzeitalter: Die Firmen erhielten dank der Programme aus Walldorf umfassende Informationen über ihr Geschäft - und damit die Kontrolle.

Es war die Grundlage für eine globale Expansion. Die Kundendatei von SAP umfasste 95.000 Einträge, kaum ein internationaler Konzern verzichtete auf die ERP-Software aus Walldorf. Viele Zulieferer nutzten die Systeme mehr oder weniger notgedrungen, weil ihre Großkunden das verlangten. Die Wirtschaft lief im Takt von SAP.

IT-Experten und Börsenanalysten fragten sich jedoch, wie lange noch. Der Markt für Softwarelizenzen wuchs schon damals nur noch langsam, zumal die Unternehmen nach der Finanzkrise ihre IT-Budgets zusammenstrichen. SAP-Chef Apotheker verprellte mit seiner schroffen Art Kunden und verunsicherte Mitarbeiter. Und beim Trendthema Cloud-Computing hatte der Konzern wenig im Angebot.

Angesichts der niedrigen Börsenbewertung von SAP waberten immer wieder Spekulationen über eine feindliche Übernahme übers Börsenparkett. Der Konzern schien das Schicksal vieler alternder Tech-Konzerne zu teilen, von Microsoft über IBM bis Hewlett-Packard: Nach stürmischen Wachstumsjahren beginnen sie sich auf ihrer Kundenbasis und ihren satten Profiten auszuruhen - und werden angesichts des hohen Innovationstempos in der Branche irgendwann von flinken Newcomern überholt.

Techniker Snabe und Verkäufer McDermott hatten zuvor schon gut zusammengearbeitet. Sie sollten für SAP nun eine neue Strategie entwickeln - und den Mitarbeiten frischen Mut machen. Der eine, indem er neue Produkte entwickeln lässt, der andere, indem er sie verkauft und der Marke wieder zu Glanz verhilft.

Dass McDermott Schwung in einen lahmen Laden bringen kann, hatte er zu diesem Zeitpunkt bereits bewiesen. Als er 2002 in den USA zu SAP stieß, war es um die amerikanische Landesgesellschaft schlecht bestellt. Fünf Chefs in sechs Jahren hatte sie verschlissen, das Geschäft schrumpfte und die Mitarbeiter waren demotiviert.

"Die Trägheit trieb mich fast zur Verzweiflung", schreibt der Amerikaner in seiner Autobiografie über seine ersten Wochen bei SAP. McDermott motivierte die eigene Truppe, mischte aber auch selbst kräftig mit, übernahm etwa wichtige Kundentermine. "Dort, wo Bill für SAP war, brauchte Oracle nicht mehr hinzugehen", erinnert sich ein Beobachter. Er setzte kühne Ziele - und lobte eine rauschende Party für die Verkäufer aus, die am meisten dazu beitragen.

Mit Erfolg: 2005 übertraf der SAP-Umsatz in den USA das ambitionierte Ziel von drei Milliarden Dollar. Der Erfolg auf dem Schlüsselmarkt USA machte auch in Deutschland Eindruck, 2008 beförderte SAP McDermott zum globalen Vertriebschef.

Sein Start in Walldorf im Jahr 2010 als Co-Chef gerät allerdings schwierig. Statt Aufbruchstimmung folgte zunächst einmal der Clash der Kulturen. Wo McDermott Begeisterung entfachen wollte, stieß er auf Skepsis. Nach seiner Ernennung hält der Amerikaner beim "all-hands meeting" in der Zentrale in Walldorf eine engagierte Rede über die großartige Zukunft des Konzerns.

Die Mitarbeiter, viele von ihnen Programmierer, denen der Überschwang nicht in den Genen steckt, applaudieren höchstens pflichtbewusst. "Viele fragten sich damals: Ist der echt?", erinnert sich einer, der damals dabei war.

McDermott merkt, dass sein Publikum fremdelt. Ganz der Vertriebsprofi, stellt er sich rasch auf die deutsche Mentalität ein. So schreibt er einige Jahre später in der "Harvard Business Review": Ein amerikanisches Publikum wolle er von vornherein begeistern, ein deutsches dagegen überzeugen. Die SAPler wiederum wissen inzwischen, was sie an ihrem Chef haben. Wenn der mal wieder rhetorisch über die Stränge schlägt, heißt es lapidar: "Das ist halt der Bill."

SAP-Vorstand Michael Kleinemeier analysiert es so: "Die Kulturen in Europa und den USA sind unterschiedlich. In Europa ist das ‚Ja, aber' üblich." Bill McDermott habe ambitionierte Ziele gesetzt, die viele anfangs für unrealistisch gehalten hätten. "Letztendlich haben wir aber nach Möglichkeiten gesucht, diese Ziele zu erreichen", so Kleinemeier. "Dadurch hat er sehr stark etwas bewegt, ganz anders, als Europäer es machen."

Zumal McDermott in kleiner Runde sympathisch und gewinnend ist. Wie sehr, zeigt sich nahezu exemplarisch am 21. Mai 2014. Kurz vor Beginn der Hauptversammlung in der SAP-Arena in Mannheim. Es ist das letzte Aktionärstreffen für Hagemann Snabe als Co-Chef. Der Däne wechselt in den SAP-Aufsichtsrat. McDermott habe seinen Rivalen weggebissen, interpretieren viele in der IT-Branche.

Doch als McDermott und Hagemann Snabe an diesem Morgen um acht Uhr in der Früh gemeinsam auftreten, ist davon nichts zu spüren. Symbolträchtig verabschiedet sich McDermott von seinem Kollegen per Handschlag und zieht diesen zu sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...