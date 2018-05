Zum 60. Jubiläum der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung lobt Kanzlerin Merkel den Liberalismus, verteilt aber an FDP-Chef Lindner Spitzen.

Anfangs sieht alles noch sehr harmonisch aus. FPD-Chef Christian Lindner empfängt am Vatertag Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim Festakt zum 60-jährigen Bestehen der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung in Berlin gut gelaunt. Sie lächeln gemeinsam in die Kameras, laufen plaudernd durch die Reihen der hunderten geladenen Gäste zur Bühne.

Dass Merkel bei ihrem dichten Terminkalender zur Jubiläumsfeier kommt, ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Nur wenige Stunden zuvor war sie noch in Aachen zur Verleihung des Karlspreises an Frankreichs Staatspräsident Emanuel Macron.

Fast könnte man meinen, dass die schwere Schlappe, die FPD-Chef Lindner Merkel mit dem Abbruch der Verhandlungen zu einer Jamaika-Koalition zufügte, vergessen sei.

Doch dass das Thema noch längst nicht überwunden ist, zeigt sich schon wenig später.

"Ich bin gerne gekommen", sagt Merkel auf der Bühne vor den versammelten Führungskräften der FDP und der Friedrich-Naumann-Stiftung. "Trotz Meinungsverschiedenheiten gehört so etwas zu den vornehmen Tugenden der Demokratie." Auch Lindner hatte sich in seiner Rede für ihre Kommen bedankt. "Sie zeigen damit, dass der Respekt, ...

