Der Musikstreaming-Dienst verbannt R. Kelly von seinen Playlisten. Damit setzt Spotify eine Unternehmenspolitik zu Inhalten mit Hass und Gewalt um.

Spotify hat Musik des R&B-Stars R. Kelly aus seinen Playlisten gestrichen. Ein Sprecher des Musikstreaming-Dienstes teilte am Donnerstag mit, in den von Spotify selbst betriebenen und gestalteten Musiklisten und algorithmischen Empfehlungen finde R. Kelly nicht mehr statt. Seine Musik sei zwar noch erhältlich, aber Spotify werde sie nicht mehr promoten.

Damit werde eine neue Unternehmenspolitik zu Inhalten mit Hass und Gewalt umgesetzt, hieß es. Danach wird "hasserfülltes Verhalten" beispielsweise als Gewalt gegen Kinder und sexuelle Gewalt definiert.

Für den Superstar mit Hits wie "I Believe I Can Fly" und "If I Could Turn Back The Hands Of Time" ist das ein schwerer Schlag. Seit Jahrzehnten wird der inzwischen 41-jährige Musiker mit Vorwürfen konfrontiert, Frauen sexuell missbraucht zu haben. Er hat sie alle zurückgewiesen und ist 2008 von Kinderpornografie-Vorwürfen freigesprochen worden. In letzter Zeit versucht eine Kampagne, Konzerte des Superstars zu verhindern, ihr Name: MuteR.Kelly.

Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...