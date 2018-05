Die australische Regierung weitet den Krieg gegen das Bargeld beträchtlich aus.

Die australische Regierung verschärft die Bedingungen für die Verwendung von Bargeld bei Unternehmen deutlich. Wie das Portal news.com.au berichtet, dürfen Zahlungen über 10.000 australischen Dollar (rund 6.280 Euro) ab dem 1. Juli 2019 von Firmen nicht mehr in bar abgewickelt werden. Zudem wird eine mobile Kontroll-Einheit aufgestellt, welche die Einhaltung dieser Obergrenze überwachen soll. Finanzminister Scott Morrison kündigte eine personelle Aufstockung bei der sogenannten "Black Economy Standing Taskforce" an. Fortan sollten nun "mobile Zugriffseinheiten" Händler entdecken und melden, welche Beträge über 10.000 australischen Dollar in bar zahlen. Begründet wird die massive Einschränkung des Bargeld-Gebrauchs von der ...

