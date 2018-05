Single-Haushalte, Bequemlichkeit, Essen to go - es gibt viele Gründe, warum vorverarbeitetes Obst und Gemüse immer mehr an Bedeutung gewinnt. Lebensmittelhandel, aber auch Hotellerie und Gastronomie erweitern ständig ihr Angebot an Fresh Cut und Convenience-Produkten. Bildquelle: Shutterstock.com Gerade bei vorverarbeiteten Produkten steigen aber auch die Risiken, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...