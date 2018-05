Der Pariser Baustoffriese ist von einer zentralen Forderung abgerückt. So konnte der jahrelange Übernahmestreit konnte so gestoppt werden.

Der Schweizer Bauchemiekonzern Sika hat einem Zeitungsbericht zufolge den jahrelangen Übernahmestreit mit der französischen Saint-Gobain beigelegt. Der Pariser Baustoffriese sei vom Vorhaben abgerückt, die Kontrolle über den kleineren Rivalen übernehmen zu wollen, berichtete die "Financial Times" am Donnerstagabend online. Die Einzelheiten der komplexen Transaktion sollen dem Bericht zufolge am Freitagmorgen veröffentlicht werden.

Demnach kaufe Saint-Gobain zwar wie bisher geplant die Stimmenmehrheit an Sika von der Gründerfamilie Burkard. Danach erwerbe Sika selbst aber einen Teil der eigenen Aktien von ...

